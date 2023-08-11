碧桂園發公開信向投資者致歉　將探索房地產新發展模式

不過，市場整體尚未回暖，行業絕對規模下降，資本市場信心修復尚需時間，公司整體經營壓力有增無減，面臨自創辦以來的最大困難；並指對市場下行的深度、烈度和持續度估計不足，未能及早做出更有力度的應對措施，未能洞見房地產市場供求關係已發生重大變化，對三四線及更低線城市投資比例過大、負債率壓降速度不夠等潛在風險的認識不夠深刻、化解行動不夠及時有力。

管理層指感到非常內疚，「不管有多少理由，確實是我們自己做得不夠好。」該企將要堅定地向前看、向前行，將採取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解階段性流動壓力，保障經營有序開展，拼盡全力扭轉當前的困局，更好地保障廣大客戶、投資者、合作夥伴的權利。同時，將在新戰略格局下，以市場為導向，探索房地產新發展模式，努力實現高質量可持續發展。