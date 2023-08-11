香港興業愉景灣項目獲批　共提供858個住宅單位

上述住宅發展計劃位於愉景灣蘅峰以南沿海及以北部分地皮，鄰近愉景灣碼頭，地盤面積約838,940方呎，將興建共54幢住宅物業，當中逾六成為洋房。主要劃分作3個區域發展，包括4a區、10b區及22區，其中住宅發展集中於蘅峰以南沿海的10b區，地積比率1.639倍，提供5座樓高16至18層的中密度住宅、11座6層高的低密度住宅、以及34座兩房高的洋房，總樓面約732,289方呎，住宅面積佔約610,330方呎，提供786伙。

其餘72個單位則位於4a區，即蘅峰以北，現為園藝苗圃，地盤面積約76,156方呎，地積比率0.636倍，將興建4幢樓高5層的住宅，涉及樓面約48,439方呎。至於22區的B區為船廠位置，佔地約230,225方呎，將提供約59,203萬方呎非住用樓面，物業樓高5層。

另外，由外資基金持有的葵涌貨櫃碼頭路43號的集運中心，佔地約28,585方呎，要求將項目地積比率，由分區計劃大綱草圖許可的9.5倍，放寬約8%至10.263倍，以將停放車輛及上落客貨空間改作數據中心之用，涉及樓面約21,884方呎，該申請建議獲城規會首肯，改建後該廈總樓面增至約293,386方呎。