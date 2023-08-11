二手樓價未跌夠！日出康城跌至「4字頭」有交易

二手樓價仍未跌夠，將軍澳日出康城跌至「4字頭」有交易，LP6一房單位狂劈112萬元，以新低價458萬元成交，約5年帳面貶值約9.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山賽西湖大廈15座低層A室，實用面積約1,124方呎，套三房另加工人套房間隔，三個月前放盤，減價230萬元，以2,150萬元成交，呎價約19,128元，不足5年帳面損失330萬元。

－－－－－

九龍區

●美聯關穎賢稱，奧運站凱帆軒3座中層A，實用面積約469方呎，兩房間隔，獲睇樓多時之換樓客承接，成交價872萬元，呎價約18,593元。

－－－－－－

新界區

●中原伍錦基指，將軍澳日出康城LP6的5座低層L室，實用面積約307方呎，3月叫價570萬元，劈價至458萬元成交，屬一房戶低位，減價約112萬元，呎價約14,919元，單位於2018年購入，約5年帳蝕46.3萬元，或貶值9.2%。

●中原表示，將軍澳都會駅5座低層F室，實用面積約674方呎，套三房連儲物室設計，本月叫價1,000萬元放售，減至965萬元成交，呎價約14,318元。

●美聯林健偉指，將軍澳富麗花園1座高層B室，實用面積約556方呎，套三房間隔，最初開價710萬元放售，放盤約3個月，獲區內首置客睇樓一次，終減價38萬元，以672萬元易手，呎價約12,086元。

●中原劉紹剛稱，將軍澳8月暫錄約36宗二手買賣，天晉I的2座低層D室，實用面積約536方呎，兩房間隔，以963.8萬元易手，呎價約17,981元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢炭山村單號屋全幢村屋，三套房間隔，享山景，叫價2,000萬元，以1,450萬元成交，減幅達27.5%，原業主持貨約15年，帳面獲利450萬元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山新港城F座低層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，望海景，放盤10個月，原先叫價670萬元，累減120萬元，以550萬元成交，呎價約16,272元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山迎海2座中層C室，實用面積約548呎，兩房間隔，望海景，叫價820萬元，放盤兩個月，調整售價至810萬元成交，呎價14,781元，約3年帳面只升值約1%。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山嵐岸6座低層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，望園景，放盤兩個月，叫價720萬元，減價約56.7%，獲買家以672萬元承接，呎價約13,770元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區8月暫錄約20宗二手買賣，嘉華星濤灣2座低層A室，實用面積約538方呎，兩房間隔，開價約785萬元，議價後售765萬元，呎價約14,219元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山銀湖‧天峰1座高層A室，實用面積約1,432方呎，四房間隔，望海景，放盤僅約3日，叫價2,300萬元，最終售2,100萬元，減幅約8.7%，呎價約14,665元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍區8月暫錄約11宗二手買賣，沙田翠湖花園A座高層4室，實用面積約1,112方呎，套三房間隔，開價約1,600萬元，其後減至1,530萬元，議價後以1,360萬元易手，呎價約12,230元。

●中原劉德興指，粉嶺牽晴間6座中層F室，實用面積約572方呎，三房間隔，放盤開價約720萬元，議價後以688萬元易手，呎價約12,028元，新買家為用家。

●中原王勤學表示，元朗區8月暫錄約12宗二手買賣，按月縮減一半，蝶翠峰新近錄1座中層A室，實用面積約488方呎，兩房間隔，開價510萬元，議價後以505萬元沽出，呎價約10,348元。

●祥益龍超君稱，屯門叠茵庭7座高層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，獲區內首置客見單位附設裝修，遂便決定以492.8萬購入自用，呎價約12,934元。

●中原劉瑞榮表示，青龍頭豪景花園1座低層D室，實用面積約358方呎，一房間隔，6月叫價448萬元，近日獲買家洽購，大減31萬元，以417萬元沽出，呎價約11,684元，新買家為年輕上車客。