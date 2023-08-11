轉移視線？拜登稱中國經濟是「計時炸彈」　背後藏有深意

美國總統拜登日前簽署行政命令限制投資中國高科技產業後，他近日出席活動時更公然挑釁中國，指中國的經濟增長缺乏動力，目前已陷入困境，失業率更是高踞不下，正面臨經濟挑戰，已變成一個「計時炸彈」。值得留意的是，近期民調顯示，美國民眾目前普遍覺得「拜登經濟學」成效不彰，因此拜登連續對中國開火，甚至刻意提及中國經濟情況，背後似有深意。

最近有一項民調顯示，僅38%的美國人滿意拜登政府的經濟表現，考慮到明年將會是美國總統選舉年，將經濟問題推諉予中國似乎是拜登的策略之一。

不過，拜登日前出席活對時對中國經濟情況的侃侃而談，但實際上錯漏百出。他聲稱︰「中國曾以每年8%的經濟增速保持增長，現在增速已跌至每年2%。」事實上，中國經濟增長追求「保八」(在8%以上)已是10幾年前的事，而去年受疫情影響下增長也有3%，與拜登所言有不少的差距。另外，他又指，中國「屬於退休年齡的人口多過工作年齡的人口」，這一說法亦同樣有誤。

拜登稱表示，中國陷入麻煩並不是好事，因為「當壞人遇到問題時，他們就會做壞事」；同時補充「不想傷害中國，希望與中國建立理性的關係」。此外，他將中國的「一帶一路」倡議形容為「債務與絞繩」(debt and noose)，並指參與的該倡議國家必須接受特定的條款，才能換取資金。

拜登的言論證明了他對中國情況一無所知，背後很可能是因為他的經濟政策失去國內選民支持，急於轉移公眾視線而出的昏招。

美國經濟學家、加州大學伯克利分校經濟與政治科學教授艾肯格林(Barry Eichengreen)表示，拜登近期積極參加競選活動，並重申了他的口號：「拜登經濟學正在發揮作用」。然而，這種口號卻並未得到民眾的認同，甚至多數人也認為拜登的經濟政策表現平平。

他解釋指，這是由於通脹影響了民眾對經濟的觀感。「當失業率較低且成功找到工作時，人們會把自己的好運氣歸因於勤奮和個人積極主動，而不是政府對經濟的管理；不過，當他們在雜貨店或加油站面臨更高的物價時，他們認為這是別人的錯。」一般而言，民眾會覺得通脹是蠶食收入的因素之一，這種思考亦是正確的。

艾肯格林指，雖然現時通脹率已回到3%，但公眾還未普遍認識到通脹已經消退，對短期通脹預期的衝擊往往會持續存在。在現今時代，要感知到實際經濟狀況，其實會更加「滯後」。因為消費者和選民通過媒體接收信息，這些信息只告訴他們他們習慣聽到的內容。

「如果他們被告知失控的通脹仍然是一個問題，即使事實並非如此，那麼他們依然會覺得通脹持續高企。」

他建議，拜登應該宣傳在其他方面的成就，比如低至3.5%的整體失業率、黑人和西班牙裔的失業率處於歷史低位等。事實上，2022年美國黑人全職就業的名義工資增長率11.3%，而整體勞動力的名義工資增長率為7.4%。這些迹象表明拜登經濟學正在發揮作用。

為了避免顯得過於樂觀，拜登應該承認通貨膨脹對美國人來說是一個「痛苦的現實」，更應該強調，通脹問題的嚴重程度現在已經大大降低。