美股3大指數齊跌　恒指夜期低水169點

美股3大指數早段向好，道指跌32點，報35,144點；標指跌15點，報4,452點；以科技股為主的納指跌88點，報13,649點。港股夜期報18,906點，跌183點，低水169點。

繼日前公布的通脹數據低過預期後，周五出爐的美國生產物價指數(PPI)按年升2.4%，高過市場預期，反映通脹壓力可能仍會持續。

三藩市聯儲銀行行長戴利表示，雖然近期的通脹數據正朝朝着正確方向發展，但需要更多的進展，她才會確認聯儲局的緊縮政策已經足夠。

她指出，現時判斷政策行動是否足夠還言之尚早，油價波動、住屋通脹等因素都是值得注的事項，同時補充需要見到核心服務業通脹重返疫情前的水平，才能對於通脹回落的趨勢有足夠信心。

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，近期數據進一步提升了聯儲局於9月份暫停加息的可能，但估計聯儲局不太可能「轉鴿」，會繼續維持「鷹派」立場，從而控制金融環境，以免市場行動操之過急。

企業消息方面，美國電商巨頭亞馬遜據報將淘汰數十個自家品牌，旨在避免反壟斷審查並改善利潤。外媒引述知情人士透露，決定淘汰旗下30個服裝品牌中的27個，只留下三個自有服裝品牌，分別是Amazon Essentials、Amazon Collection和Amazon Aware。在其他產品領域，如家具等亦會有類似的做法。亞馬遜股價早段曾跌0.06%。

另外，瑞銀集團據報亦已開始逐步移除瑞士信貸的國際品牌標誌。在收購了瑞信之後，兩家銀行的業務已開始了進一步的合併。報道稱瑞銀正更換瑞信美國總部的標誌，並打算在其他主要分部辦公室也採取同一做法。

以研發生產「空中的士」為主要業務的Archer Aviation與波音及其他關聯方達成和解協議，具體和解條款保密。波音旗下公司Wisk於2021年起訴Archer盜竊商業機密和侵犯其專利，惟根據最新的公開訊息，波音有份投資Archer最新一輪2.15億美元的股權融資。Archer股價早段曾升9.62%。