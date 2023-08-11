油塘票王周六開賣 沙田洋房錄終止交易
2023年08月11日 21:44
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本月的新盤重頭戲即將上演，作為票王的油塘項目周六(12日)開賣626伙，最終截收逾3.8萬張入票，較舊紀錄多出超過7,500票。另一方面，沙田樓盤有一手洋房錄得終止交易。
●油塘親海駅II截收逾3.8萬票 周六賣626伙
以票王姿態出擊長實集團(01113)旗下油塘親海駅II，周六(12日)發售626伙。該集團營業部首席經理郭子威表示，為避免售樓處出現混亂場面，會嚴格控制人流，包括現場只容許每個籌號出席揀樓人數上限為3人。雖然該盤周四(10日)已截票，惟截止前仍有大量準買家趕及遞交登記作最後衝刺，故發展商需時確認入票數量。有市場消息指，經點算後，最終截收逾3.8萬張入票，超額認購逾59.7倍，為本港史上票王的紀錄再推高多7,500票。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH次輪賣23伙
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周六(12日)次輪開賣23伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，對周六(12日)的次輪銷情充滿信心，有機會即日再加推。該盤聯同中原地產為新買家提供置業優惠。他亦透露，該集團第4季有機會連推3個樓盤，包括大埔美新里舊契單幢項目，涉約100伙，並以中小型單位為主。
●西南九龍維港滙II四房售4,490萬元
信和置業(00083)等5大發展商合作的西南九龍維港滙II，周五(11日)沽出1座8樓B室，為實用面積1,432 方呎，採四房雙套連多功能房間隔，以4,490萬元成交，呎價約31,355元。
●旺角利奧坊‧曦岸下周五起招標賣2伙特色戶
恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊‧曦岸，周五(11日)上載最新銷售安排，將於下周五(18日)起招標發售2伙特色戶，包括第1座28樓D室，實用面積636方呎，148方呎天台，73方呎平台。另一伙為實用面積176方呎的第1座5樓H室，連44方呎。招標期截至10月31日，期間每日上午11時招標，下午4時截標。
●旺角利奧坊‧凱岸下周五起招標賣9伙特色戶
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，落實周五(18日)起招標賣9伙特色戶，實用面積由171至632方呎，戶型包括開放式、一房及三房。當中，2座31樓A室屬頂層連天台戶，實用面積632方呎三房，連316方呎天台及34方呎平台。招標期截至10月31日，期間每日上午11時招標，下午4時截標。
●觀塘Bal Residence一房呎價約16,993元
麗新發展(00488)及市建局的觀塘Bal Residence，周五(11日)以593.04萬元售出9樓F室，實用面積349方呎，一房間隔，呎價約16,993元。
●北角維峯·浚匯開放式戶537萬元沽
恒基地產(00012)旗下北角維峯·浚匯，最新賣出15樓H室，為實用面積200方呎開放式單位，成交價537.68萬元，呎價為26,884元。
●沙田名日‧九肚山洋房錄終止交易
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，新錄1宗終止交易個案，為21號洋房，實用面積891方呎，三房間隔，連265方呎花園及376方呎天台，原本於2021年4月以2,420.5萬元沽出，當時呎價約27,166元，惟交易已於周五(11日)終止。