油塘票王周六開賣　沙田洋房錄終止交易

本月的新盤重頭戲即將上演，作為票王的油塘項目周六(12日)開賣626伙，最終截收逾3.8萬張入票，較舊紀錄多出超過7,500票。另一方面，沙田樓盤有一手洋房錄得終止交易。

●油塘親海駅II截收逾3.8萬票 周六賣626伙

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH次輪賣23伙

●西南九龍維港滙II四房售4,490萬元

●旺角利奧坊‧曦岸下周五起招標賣2伙特色戶

●旺角利奧坊‧凱岸下周五起招標賣9伙特色戶

●觀塘Bal Residence一房呎價約16,993元

●北角維峯·浚匯開放式戶537萬元沽

●沙田名日‧九肚山洋房錄終止交易