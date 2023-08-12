減料避加價！印度Subway將番茄及芝士剔除免費配料選項

外媒報道，美國大型三文治連鎖店Subway的印度分公司，在更換新餐單後，將番茄及芝士剔除免費配料選項之中，官方稱此舉為「提升食物品質」；不過，有分析師直言，此舉全屬降低成本，同時引起當地消費者巨大回響。

Subway於印度有多達800間分店，為當地最大的加盟連鎖餐廳之一；目前大多數三明治的芝士片都要額外收費30盧比(約2.83港元)，或時選擇免費的「芝士醬」。

當地食品原材料漲價，令印度餐飲業界面臨兩難局面，既要維持顧客滿意度，又得降低成本。印度Subway早前亦以品質為由，暫停供應番茄，但實情當地番茄價格飆漲4.5倍創歷史新高導致缺貨。

據悉，芝士醬每公斤價格為400盧比，遠低於每公斤700盧比的芝士片。管理與代理印度Subway的Culinary Brands的行銷主管Mayur Hola承認繼續使用芝士片會增加公司成本，但強調改用芝士醬只是為了「升級，好讓三明治更好」。

對此，印度Elara Capital的非必需性消費分析師Karan Taurani指出，芝士、穀物與蔬菜價格上漲促使餐飲業者「出奇招」；Subway將原本免費提供的芝士片換成芝士醬，「是在不全面加價的情況下，將通脹壓力轉嫁給消費者。」