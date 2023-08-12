馬斯克約戰朱克伯格新進展！地點選定羅馬鬥獸場？

Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)、X公司(前稱Twitter)老闆馬斯克(Elon Musk)相約「隻揪」有新進展。馬斯克最新於社交平台上表示，已經與意大利總理和文化部長接洽，就相約「一個史詩般的地點」決鬥達成了一致。

雖然馬斯克未有明言格鬥進行的地點，但似乎所謂「史詩般的地點」，似乎在暗示羅馬鬥獸場。他又指，這場決鬥的畫面將會「一切都是古羅馬的，沒有現代的東西」。

他亦澄清，這場格鬥將由馬斯克基金會和朱克伯格的基金會負責，而不是美國終極格鬥大賽(UFC)主辦。直播將在X和Meta上進行。

馬斯克又指，他所做的一切都將「尊重意大利的過去和現在」。而格鬥賽事產生的所有收益，都會捐給退伍軍人。

較早之前，馬斯克與朱克伯格雙方在社交平台上互打嘴炮，更相約於美國拉斯維加斯進行「UFC鐵籠格鬥」。事件引發不少迴響，就連馬斯克的母親亦出口勸說兩人不要打架，但在眾多網民的煽風點火及媒體的推波助瀾下，雙方的格鬥似乎已經成為事實。