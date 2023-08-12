【星之谷】稅貸+轉按 套利攻略全披露

香港銀行定期存款利率跟隨美元利率向上，現時不少提供年利率4%至5%不等，甚至更高，新客戶開戶更可獲得不俗的現金回贈，可謂相當吸引。

在高息存款年代下，如果業主可以借到平錢，再將該筆錢申請定期存款，可以獲得不俗的套利；而獲得平錢的方法有兩個，一是將自己物業轉按套現，二是申請平價稅貸，二擇其一。但其實筆者認為兩樣可以同時進行，Why not both？

轉按可賺息差一厘以上

先談談轉按。政府放寬按揭成數後，業主層樓可以更容易轉按套現，並賺取現金回贈，再將資金申請至定期存款。試想想，現時供樓利率只是3.625%，轉做5厘定期存款息差達1厘以上，而且即時有轉按現金回贈落袋，一般佔貸款額3％以上。

另一方面，稅季即將臨近，未來銀行預料會繼續以平息招徠，原因是需要納稅的市民通常是質素較佳的客人，所以容易獲得較正常低的利率。那麼，如果業主想賺盡息差，應先從申請稅貸入手，還是從轉按套現入手？

先轉按再申請稅貸

其實業主大可以魚與熊掌兩者兼得，不過申請次序非常重要。如果先申請稅貸，一般還款期為一至兩年，每月供款壓力頗大，再申請轉按套現，壓力測試難度相當高，除非閣下是高薪一族。

相反，如果先申請轉按套現，再借稅貸，只要按揭及其他債務每月供款不超過入息7成，便能夠借足稅貸貸款額；所以，要借盡資金進行套利，應該先從轉按套現入手，之後才申請稅貸。

放款後3個月才申請稅貸

不過要留意，銀行對於按揭放款後何時可以再申請及提取稅貸（或私人貸款），設有明文規定，一般等候期最少為3個月。故現時申請轉按，三個月後進入稅貸季節後再借，是獲平錢的竅門。

換個角度，如果本身有稅貸在身，幾時可以開始申請轉按套現？如果稅貸還款期只剩下三個月，那麼可以先申請轉按鎖定按揭息率及現金回贈率，並把提款期定為3個月後，稅貸的供款便不會計算在轉按的入息壓力測試，業主更容易過關。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。