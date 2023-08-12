【錢夫人巡舖】龍頭銀行加定存息　虛銀迎新息達6.6厘

隨着「高息大時代」重臨，本港一眾銀行喺定存息率方面繼續有加無減，最新發鈔行滙豐銀行及中銀香港亦先後上調港元短中期定存息，甚至出現「短息仲勁過長息」嘅奇景，亦即做3個月定存收息仲多過12個月，資金唔洗長期被鎖，對一眾存戶而言無疑是喜訊。

其中，滙豐上周調高尚玉或卓越理財客戶的3個月及6個月存息，前者加至3.5厘，後者加至3.6厘，兩者息口原先分別為3.3厘及3.4厘；而滙豐One客戶則加至3.3厘及3.4厘，原先利率則為3.1厘及3.2厘，定存起存額全部為由1萬元起跳，可經網上銀行或手機銀行以新資金開立。

至於中銀香港更是「短息貴過長息」，12個月定存僅有3.4厘，反而3個月及6個月則加至3.5厘及3.6厘，與滙豐睇齊，起存額亦是新資金1萬元。

中小行方面，工銀亞洲則新推出存1個月有4.6厘嘅優惠，條件是全新客戶以新資金到分行辦理，起存金額至少10萬元，最多可做80萬元。以80萬元計，到期日客戶可賺取利息約3,066元。

另虛擬銀行Za Bank指，每位在港好友，包括香港居民及訪港旅客，透過現有用戶邀請碼，在香港成功開戶後可獲得1張年利率為4.39厘的港元定存加息券，存款期為3個月，加上基本年利率2.21厘，可享年利率高達6.6厘的3個月港元定期存款年利率。存款金額介乎1萬至5萬港元。

*數據最後更新日期︰2023年8月11日

*註：想知最新利率宜向銀行職員查詢