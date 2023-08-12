美聯布少明：親海駅II引發大批購買力　首輪銷售料沽清

布少明表示，親海駅II反應相當熾熱，本行旗下客戶出席率達八成，而收票的客源方面以九龍區客戶為主，佔整體約六成，至於港島及新界客人則佔約四成。發展商以震撼價錢推盤，吸引不少用家捧場，當中年輕買家佔比達八成。同時亦吸引一批投資客，佔比高達四成，較一般新樓盤為高。他預計，日後項目落成後呎租可達40元，租金回報率料達3厘水平。

整體市況方面，8月份預計有多個新盤連環登場，並以低價策略出擊之下，相信市場購買力會持續流向一手，看好全月一手成交量有望增至過千宗水平，較7月增加約1倍。而今日相信亦有不少向隅客，料部分亦會走至二手市場選購物業，有望帶動本月二手交投達2,800宗。

布少明預計，是日該盤連同一手貨尾，可望錄得650宗成交，創去年8月以來新高。若樓盤今日全數沽清，以單一樓盤銷量計算，則創超過8年最高紀錄。