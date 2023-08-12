【致富智庫】WFH成新常態　巨企舵手點解唔Buy？

為了讓員工減少倦怠感，減少工時、零活的假期、開放及友善的工作環境，是一些大型企業正在實行，或在試行當中。而在家工作(WFH)在新冠疫情爆發後，廣為企業所採用，至今甚至成為常態。對員工而言，WFH可節省舟車勞頓上班的時間，亦毋須遷就公司所在地去選擇居住地點。再者，WFH可讓員工更零活處理工作及私人事宜，因此深受大部分員工歡迎。

然而，即使WFH在某程度上可為公司節省成本，例如寫字樓租金，以至「燈油火蠟」，不少大型企業高層仍然對WFH有所抗拒，在疫情過後，紛紛要求員工返回辦公室。

IBM行政總裁Arvind Krishna坦言，如果員工在家上班，職業生涯可能會受影響，鼓勵員工每周回辦公室工作3天。儘管他沒有強迫員工返回辦公室，亦認同WFH短期內可能達到同樣績效。不過員工在遙距工作時，轉換另一角色的可能性較小，上司及同事亦難以觀察遙距同事的表現，因此員工可能很難晉升。另外，遙距員工通常不會學到新技能，如與難相處的客戶打交道，但這通常是企業希望員工做得到的事。

美國電動車龍頭Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克(Elon Musk)早前亦發信給Tesla及SpaceX內部員工，強制要求員工們停止WFH，每周必須返回辦公室工作至少40小時，否則就離開公司。

他特別「重視」高層員工在辦公室的重要性，曾在一封內部電郵中指出：「你的級別愈高，你的存在就必須愈明顯」。這也解釋到為何馬斯克喜歡在工廠「過夜」，就要讓生產線上的每個人都看到他和員工們是一起工作。馬斯克還稱，如果他沒有這麽做，Tesla早就破產了。

馬斯克又指，有些科技公司沒有要求員工重返辦公室，但那些公司距離上一次發布很棒的新產品，確實已有一段時間了。Tesla將持續創造相比其他公司更令人興奮和極具意義的產品，而這些目標是無法僅透過打電話來實現的。由此可見，腦袋充滿創新思維的馬斯克，在企業管理方面卻是傾向保守的。

除了IBM及Tesla等科企外，傳統的金融業亦是「反WFH」的主力，其中華爾街大行高盛行政總裁David Solomon去年就要求員工一周需要回辦公室上班5天。

根據「全國重返辦公室大調查」顯示，超過5成的經理、企業高管希望員工重返辦公室。調查訪問了超過1,000名經理級以上高管人員，超過3成認為員工在被管理階層監視時，會更有動力工作。另有24%的高管認為員工全體回到辦公室，能縮短員工的休息時間，達致更高的產出。

該調查同時訪問1,000名受僱員工，有42%受訪者認為公司若停止遙距工作政策，將會考慮辭職，該比例在18至24歲區間的受訪員工中高達71%，顯示Z世代員工對於重返辦公室尤其抗拒。