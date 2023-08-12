IEA料供不應求推升油價　摩通估突破每桶90美元

外媒報道，國際能源署(IEA)周五(11日)表示，在經濟逆風限制明年全球需求增長前，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)減產可能會消耗今年餘下時間的石油庫存，從而可能推高價格。摩根大通分析員Natasha Kaneva為首的團隊則預期，油價短期內可能突破每桶90美元水平。

IEA表示，如果OPEC+維持當前目標，第三季石油庫存可能每日減少220萬桶，第四季每日減少120萬桶，有推高油價的風險。

OPEC+於去年底開始限制石油供應以提振市場，並於6月將供應限制延長至2024年。

IEA提到，7月份全球石油供應量每日驟降91萬桶，部分原因是沙特產量大減。不過IEA表示，7月份俄羅斯石油出口量穩定在每日約730萬桶。

IEA估計，明年需求增長預計將大幅放緩至每日100萬桶，理由是宏觀經濟狀況低迷、疫情後復甦乏力，以及電動車應用迅速。IEA又指，儘管人們對全球最大石油進口國中國的經濟感到擔憂，但預計今年的平均需求量每日將達1.022億桶，而中國將佔增長的70%以上。