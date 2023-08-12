美聯：7月二手居屋註冊價量齊挫　創8個月新低

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，7月二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量錄349宗，按月跌約19%；同時涉及金額約16億港元，按月亦跌約兩成。無論宗數抑或金額均雙雙連跌兩個月，並齊創8個月新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，回顧7月份二手居屋註冊表現，不同銀碼個案的註冊量按月均下跌。當中逾600萬元宗數僅錄33宗，按月急挫約48.4%，為各銀碼之中跌幅最大的類別；其次是400萬元或以下個案，7月錄108宗，按月亦跌約23.9%；至於錄76宗的逾500萬至600萬元個案，按月則跌約10.6%；而宗數最多的逾400萬至500萬元物業，按月跌幅最少，跌約5.7%。

若以7月份二手註冊量最多居屋屋苑劃分，長沙灣凱樂苑、天水圍天富苑及屏欣苑3個，齊以9宗居首，不過按月表現各異，當中凱樂苑及天富苑宗數按月齊跌，分別下跌約25%及約35.7%；反觀，屏欣苑則按月升約125%。與此同時，以8宗緊隨的牛池灣瓊山苑與屯門兆禧苑宗數按月亦雙雙上升，分別增約3倍及約166.7%。