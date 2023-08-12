陳樂怡：信達生物具研發實力　值得長線關注

內地7月居民消費價格指數(CPI)轉跌，未來一周將會公布內地7月三大引擎經濟數據。內地自第二季起新屋銷售持續探底，房企流動性壓力嚴峻，違約危機打擊投資情緒。儘管市場估計下半年有望降準降息，但對政策效用持觀望態度，人民幣受壓，恒指或會回試18,500點。

此外，信達生物近日亦公布第二季共有8款產品實現商業化，取得總產品收入近14億元人民幣，按年增長逾35%，營銷產出和效率持續提升。這主要受惠於產品組合整體銷量的持續擴大，包括達伯舒(信迪利單抗注射液)強勁的銷售表現，疫情對次季銷售活動的影響亦已消散。儘管醫療界打貪以及環球生物科技融資市場未見回暖，仍然會牽制股價表現，但公司的研發實力及豐富儲備值得長線關注。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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