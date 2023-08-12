陳樂怡：信達生物具研發實力 值得長線關注
2023年08月12日 22:00
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內地7月居民消費價格指數(CPI)轉跌，未來一周將會公布內地7月三大引擎經濟數據。內地自第二季起新屋銷售持續探底，房企流動性壓力嚴峻，違約危機打擊投資情緒。儘管市場估計下半年有望降準降息，但對政策效用持觀望態度，人民幣受壓，恒指或會回試18,500點。
國家文化和旅遊部宣布，周四(10日)起恢復全國旅行社及在線旅遊企業，經營中國公民前往第三批、共78個國家和地區出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，當中包括南韓、日本、以色列、印度和德國等。其中，內地赴日旅客於2019年達到近1,000萬人，為內地出境旅遊第四大熱門目的地。我們認為，重啟出境團體旅遊，連帶政治局會議提出增加出境航班供應，有助加快旅遊產業鏈復甦，建議關注攜程(09961)及中國民航信息網絡(00696)。
藥企諾和諾德旗下減肥藥Wegovy，在一項長期試驗顯示，可降低心臟病發及中風的風險，令該藥物有望引入美國醫保，引發減肥藥概念股在美股市場急升。減肥藥市場高速發展，國內亦有多款減肥藥物在研，信達生物(01801)的IBI362、美國藥廠禮來(Eli Lilly)的Tirzepatide等的減重適應症均已在3期臨床階段，研發進度處於國內領先地位，有望搶佔較大的市場份額。
此外，信達生物近日亦公布第二季共有8款產品實現商業化，取得總產品收入近14億元人民幣，按年增長逾35%，營銷產出和效率持續提升。這主要受惠於產品組合整體銷量的持續擴大，包括達伯舒(信迪利單抗注射液)強勁的銷售表現，疫情對次季銷售活動的影響亦已消散。儘管醫療界打貪以及環球生物科技融資市場未見回暖，仍然會牽制股價表現，但公司的研發實力及豐富儲備值得長線關注。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)