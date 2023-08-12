陳鳳珠：內地多管齊下刺激　下半年汽車銷售望加快

內地上半年經濟增長為5.5%，其中次季國內生產總值(GDP)按年上升6.3%，經濟恢復速度較預期慢，因此內地或需要加大財政政策及貨幣政策力度，以推動下半年經濟復甦能力。

目前外圍環境較為複雜，內地經濟發展亦面臨一定壓力，故近期內地已持續推出刺激消費措施，擴大國內需求，以支持經濟發展。由於內地正處於消費結構升級較快的發展階段，故應不斷完善消費相關基礎設施，持續釋放消費潛力，實施促消費政策，增強消費信心及意欲。

早前財政部明確新能源汽車車輛購置稅減免政策延長至2027年底，其中2024至2025年期間購置的新能源汽車免徵車輛購置稅，2026至2027年期間購置的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，相信有助推動汽車消費持續向新能源汽車傾斜，推升新能源汽車的滲透。

而發改委等部門亦提到要優化汽車限購管理政策，鼓勵限購地區早下達全年購車指標，並實施城區、郊區指標差異化政策，因地制宜增加年度購車指標投放；同時支持老舊汽車更新消費，鼓勵有條件的地區可以展開汽車以舊換新。除此之外，亦要加快培育二手車市場，各地落實取消二手車限遷、便利二手車交易登記等政策措施。

至於在推動新能源汽車發展方面，除延長及優化新能源汽車車輛購置稅減免政策以降低購車成本，加強汽車消費金融服務，加大汽車消費信貸支持，鼓勵金融機構合理確定首付比例、貸款利率、還款期限以提升居民購車意欲外，更要加快建立完善的配套設施。因此措施內容包括加強新能源汽車配套設施建設，加快鄉縣、高速公路和居住地區等場景充電基礎設施建設，持續推動換電基礎設施的標準制定，增強相容性、通用性，以增加使用新能源汽車的吸引力。

另外，在充電方面，鼓勵有條件的城市和高速公路等交通幹線加快推進換電站建設，並着力提升農村電網承載能力，提高鄉村入戶電壓穩定性，確保農村地區電動汽車的安全平穩充電。

電費方面，將推動居民社區內的公共充換電設施用電實行居民電價，推動對執行工商業電價的充換電設施用電實行峰穀分時電價政策，鼓勵充換電設施營運商階段性降低充電服務費。相信多項措施落實推動汽車消費，預期下半年汽車銷售將有望加快。

匯盈集團研究部主管陳鳳珠

(本文作者為證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）