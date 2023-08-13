郭家耀：百勝中國營銷策略豐富　前景看高一線

季內總收入、經營利潤以及淨新增門店數均創第二季度業績新高，反映集團的業務模式良好，使其業績在具競爭的環境中仍能保持韌性。集團可靈活調整以滿足消費者需求，抓住假期消費機遇並成功重拾銷售增長趨勢。而銷售增長和成本結構調整可幫助集團提升經營槓桿，使餐廳利潤率進一步擴大，因此季內經營利潤亦創下新高。

百勝中國旗下擁有包括肯德基、必勝客、塔可鍾、黃記煌、小肥羊和Lavazza共6個連鎖餐飲品牌。受惠內地餐飲市場持續回暖，集團上半年業績的各項數據取得明顯增長。肯德基和必勝客是集團旗下最主要的餐飲品牌，其收入貢獻亦是最多。

今年上半年，肯德基營收按年升16%至41.82億美元，同店銷售額按年增11%，餐廳經營利潤按年升103%，餐廳利潤率按年增長5.5%至19.9%；必勝客營收按年升16%至11.51億美元，同店銷售額按年增加10%，餐廳經營利潤按年增長120%，餐廳利潤率按年升3.5個百分點至13.3%。今年上半年，集團淨新增655家門店。其中肯德基新增468家門店，必勝客新增169家門店。截至今年6月底止，集團門店總數達13,602家，其中包括9,562家肯德基、3,072家必勝客以及共968家的塔可鍾、Lavazza、小肥羊、黃記煌等品牌。

數字化及外賣方面，截至今年6月底止，肯德基及必勝客的會員計劃合計擁有超過4.45億會員。今年第二季，會員銷售額約佔系統銷售額的66%。季內外賣銷售約佔肯德基和必勝客餐廳收入的35%。而季內數字訂單(包括外賣訂單、手機下單及自助點餐機訂單)約佔肯德基和必勝客公司餐廳收入的90%。

集團表示，今年第二季加速新店擴張的步伐，必勝客在中國的門店數量超過3,000家，肯德基在上海的門店數量超過500家。隨上半年淨新增655家門店，有信心實現全年的擴張目標。更重要的是，新店回報期保持穩健。肯德基目前已遍布超過1,900個城鎮，未來將繼續以靈活的門店形式在各線城市拓展潛在市場，利用集團在行業領先的優勢，有信心把握長期的增長機遇。集團憑藉其豐富的營銷策略規劃，以推動長期持續增長的銷售目標，業績令人滿意，前景值得樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)