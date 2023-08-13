曜熊理財：科技基金仍有上升空間？

惠譽下調美國信用評級，引發了股市波動，悲觀評論警告，隨着利率在過去一年中迅速上升，債務問題即將到來。降低了對美國債務資產信心。

整體美國經濟衰退時間會延遲，但衰退概率預期中仍然高，衰退只是推遲，而不是不會到來。短期內，在衰退風險下，企業盈利的下調，盈利出現萎縮的情況，可能對科技基金造成衝擊。

不過，今年以來看空美股及科技股投資者不少，但蘋果公司(Apple Inc.)第二季股價上漲18%，上半年內漲幅超過40%。展望後市，整體市場估值及宏觀經濟可能存在一定程度下行風險，短期科技股可能出現調整，但中長期科技基金仍看好。

相信短期波動正為投資者帶來機會，做好長線投資布局。今年科技股和通信相關板塊將會有較為突出的表現，大型科技股優於中小市值股票，軟體、服務和互聯網類科技股走勢好於硬體和配套類科技股。

目前利率高企，只有利率真正出現下行，才會帶來科技股股價的提升，同時美元走弱也會帶來科技公司的海外業務收入的提振。企業為減少開支，正降低資訊科技和數據方面的投入，等到減息來臨，科技公司的收入才會出現明顯的增長。

曜熊理財策略董事馬煒喬