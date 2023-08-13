【星期一．炒啲乜】港股19000關危危乎　股民點算好？

恒指過去一周，5個交易日之中，有3日跌市收場，全周下挫2.43%，更失守10天、20天、50天線，技術走勢明顯轉差，分析指這顯示整個大市暫仍繼續處於反覆偏軟及欲試底的弱態之中。港股自8月1日上過20,000點樓上後，一直未能重上此心理大關，上周五(11日)收報19,075點，最終會否久守必失？股民在憂心的同時，不忘要扣好安全帶。

港股成交麻麻，如何影響港交所業績仍是未知之數，券商預期港交所2023年中期純利介乎62.09億至66.08億港元，較2022年中期純利48.36億元，按年上升28.4%至37.9%；至於中位數則為65.66億元，按年上升35.8%，料投資者將關注管理層對營運業務及投資收益的最新指引。

騰訊周三(16日)也公布中期業績，券商預料，騰訊2023年中期非國際財務報告準則(Non-IFRS)淨利潤料介乎664.2億至709.75億元人民幣(下同)，較2022年中期淨利潤536.84億元，按年上升23.7%至32.2%；中位數為683.9億元，按年上升27.4%。其遊戲業務發展料惹關注。

另一方面，內地三大經濟引擎的數據本周將出爐，包括消費、工業及固投，之前公布的進出口及新增人民幣貸款數據欠佳，市場對內地經濟前景仍審慎看待。此外，紐西蘭將於周三(16日)公布利率去向。市況不時反覆無常，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、鄺紫珊：放眼印度經濟及具增長潛力企業

2、陳樂怡：信達生物具研發實力 值得長線關注

3、陳鳳珠：內地多管齊下刺激 下半年汽車銷售望加快

4、郭家耀：百勝中國營銷策略豐富 前景看高一線

5、葉尚志：藥明生物深度調整後吸引力漸增

6、曜熊理財：科技基金仍有上升空間？