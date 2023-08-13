聯儲局縮表接近7.8萬億元　為何市場感到恐慌？

外媒報道，聯儲局縮減資產負債表的力度，預計將在8月底達到1萬億美元(約7.8萬億港元)，市場人士警告，一旦聯儲局進一步縮表，可能會動搖金融市場。

在新冠疫情大流行的早期，聯儲局為了救市，購買了數萬億美元的政府債券和抵押貸款證券(MBS)，協助穩定金融體系，直至去年春天便開始讓其持有的債券到期，不再購買新的債券。

統計顯示，截至8月9日，聯儲局的投資組合由去年5月高峰期8.55萬億美元，縮減了9,800萬億美元。根據每周數據分析表明，減幅有望在8月底前超過1萬億美元。由於聯儲局縮表導致借貸成本急劇上升，令市場感到恐慌。

報道指出，聯儲局的目標是在2025年中之前，由資產負債表中再縮減1.5萬億美元，此時美國政府正在大幅增加其發行的債務規模，並外國投資者的需求也正在減弱，這可能會推高政府和企業的借貸成本。由於國債孳息率支撐各種資產類別的價值，孳息率大幅上漲意味着企業借款人的成本更高，恐削弱今年美股的升勢。

專注於回購市場的經紀交易商Curvature Securities交易員Scott Skyrm表示，這一切都圍繞著買家、賣家和市場進行洗牌，預期9月和10月的市場波動會更大。