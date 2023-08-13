財金官員：加緊吸引重點創科企業落戶香港

財金官員在網誌表示，近年美國不斷以各種藉口和手段，企圖壓制國家在創科方面的發展，這種無理、霸道的打壓只會更堅定香港推動創科發展的決心，務必為自身的經濟開闢更多新的賽道，同時助力國家實現高水平科技自立自強。

近年全球各個經濟體都力爭發展數碼經濟以推動增長，當中人工智能(AI)是重要一環。這行業過去一年在普及應用上發展迅速，特別是生成式人工智能的面世，成為各界熱烈討論的議題。有投資銀行的研究報告指出，AI可為產業升級賦能，在10年內可將全球GDP提高 7%，並提高生產率1.5%。中國的AI產業生態亦蓬勃發展，據中國信息通信研究院測算，2022年中國AI核心產業規模達5,080億元人民幣。

要推動AI產業發展，「數據」、「算力」和「算法」是當中的三大核心要素。「數據」方面，「一國兩制」下的香港，一方面資訊自由流通，加上法制完善，為匯聚國際資訊和數據提供有利環境；另一方面，隨着本港在6月底與國家網信辦簽署了《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，有利促進內地數據在大灣區內跨境安全流動和使用。可以說，香港正在建立內地和國際數據「雙匯聚」的獨特優勢，為AI發展提供重要的原材料。

在「算力」基建上，港府就興建「人工智能超算中心」及相關營運模式的顧問研究已於5月展開，將於今個年度內完成。在提升「算法」能力上，本屆政府除了繼續培育本地創科公司外，亦正加緊吸引重點的創科企業落戶香港或擴展其在港營運的規模，它們當中不少是在AI、大型模型、超算能力及晶片研發方面擁有前沿技術，它們落戶香港將可加速本港AI產業生態系統的形成。

在匯聚更多資金和人才支持創科方面，香港作為國際金融中心，一直都有多元化的資金來源，國際企業和人才匯聚。根據過往經驗，對國際投資者而言，選擇到哪裡投資，最終仍是視乎有沒有優質的投資機會和投資回報。港府會繼續開拓更多的投資者和資金，並善用政府的財政實力，透過各種不同形式的共同投資以槓桿私人市場的資金，助力推動本港的創科發展。