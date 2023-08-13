7月商廈交投持續低位徘徊　按月挫逾四成

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，7月份商廈註冊宗數僅錄49宗，按月減少逾四成，成交量於低位徘徊。租售價方面，上月分散業權甲廈售價按月持平，而分散業權甲廈租金按月微升0.2%，相信是部分擴充搬遷的個案所帶動。

市場氣氛未有明顯改善，交投持續疲弱，上月50大指標甲廈成交量只有3宗成交，為今年以來最低水平。由於上月缺乏大手成交，部份分區的售價水平持續回落，其中港島核心區售價表現最弱的是上環，該區指標甲廈按月挫5.5%，最新平均呎價20,048元，而同區的指標乙廈售價亦同樣錄得跌幅。

租賃成交方面，上月錄得不少搬遷的個案，中環長江中心二期錄得預租個案，據悉由滙橋資本預租半層樓面，涉及面積約5,260平方呎，成交呎租約120元。除了傳統商業區外，九龍東亦錄外資企業的升級個案，例如觀塘道348號宏利廣場，連錄兩宗租務成交，其中為美資企業Carter's租用低層全層，涉及面積約3.6萬平方呎，而另一宗為美資機構Avery Dennison租用約2萬平方呎的樓面，以上兩宗租賃成交的呎租同為28元。

空置率持續高企，全港整體甲廈空置率為10.5%，中區、灣仔及銅鑼灣、尖沙咀的空置率分別為9.5%、6.7%及7.8%。美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，目前商廈表現復甦遠遜預期，主要是受到息口高企、投資需求減及吸納速度慢等因素影響，加上本港金融市場表現疲弱，預計以上情況會令部分投資者採取觀望態度，短期內商廈成交量將持續受壓，並出現價量齊跌的局面。