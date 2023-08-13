內地客撐起租務市場　晉環四房戶6萬元租出

雖然內地客來港買樓的熱情冷卻，惟出於實際需要，租務市場仍屢見該批「豪客」的身影。

香港置業譚浩智表示，剛促成黃竹坑站晉環的1A座中層A室租務成交，單位實用面積約1,205方呎，屬四房一套連工人套房間隔，向西望全遊艇會及海景。單位以6.5萬港元放租約2個月後獲內地客洽詢，雙方議價後減至約6萬元租出，實用呎租近50元。

據悉，新租客為私人醫療企業高管，因孩子在附近的國際學校上學，方便小孩與同學聯繫，故睇樓一次即決定承租，並一次預繳半年租金。

資料顯示，單位業主於2021年8月斥5,277.9萬元購入上述單位，租金回報1.36厘。

另外，港府擴大「高才通」，亦引入另一批「豪客」。中原地產張永泉透露，灣仔尚匯中低層B室8月初叫價2.5萬元放租，近日以2.35萬元租出，實用呎租68.7元，屬市價成交。單位實用面積342方呎，一房間隔，設露台享維港海景。據了解，租客為內地金融專業人士，見上址位置便利，有海景，遂決定租用單位。業主則於2011年以1,033萬元買入單位，持貨12年，是次出租可享2.7厘金回報。

另一方面，暑假快將完結，內地生來港租樓的步伐加快。中原地產李嘉龍表示，大埔新峰花園17座中層E室新近租出，單位實用面積681方呎，三房間隔，開價約20,000元，議價後以19,000元租予3名內地女學生，並預付11個月租金，實用呎租約27.9元。單位業主今年才以700萬元購入單位，即享約3.3厘租金回報。

中原地產鍾宏遠表示，入伙不久的屯門NOVO LAND，因為鄰近嶺南大學，獲該校的內地生洽租。該盤1A期2座中層H室，實用面積454方呎，兩房間隔，近日以1.48萬元租出，實用呎租32.6元。租客為兩名嶺大內地生，鍾情NOVO LAND屬全新樓，單位及會所設施齊全，見上址條件合適，即場拍板承租。業主於2022年9月以646萬元以一手買入價計，現租出可享約2.8厘租金回報。