親海駅I最快周內開價　II期向隅客可優先揀樓

長實執行董事趙國雄表示，昨日沽清626個單位，可見是次一番心意期望幫助香港市民上車的目標達成。對於是否能幫助樓市尋底，則不敢「讚自己」，但相信不少市民願以這個價格水平入市。他認為，每個樓盤可按質素與位置定價，新界較偏遠地區價錢或要更多折讓，市區及近海的樓盤價錢則可「拉高少少」。

他續指，預計周內會公布新一期的定價，由於涉及海景單位，估計價錢會稍為提高。雖然市場提議可有10%上調空間，但或不會「去得咁盡」，因為賺錢取之有道，「不用賺咁盡」。不過他認為，就算呎價加價至1.6萬元，相信仍能震撼全港。事實上，新一期更加貼近海，前臨海濱長廊，向海單位更屬「親海樓王」。

該集團營業部首席經理郭子威表示，早前打算以現樓形式推出親海駅I，惟見向隅客眾多，故改變計劃。

長實營業經理陳詠慈指，昨晚售至最後10伙時，仍有逾百個準買家等待，可見向隅客眾多，為滿足需求，會安排昨日到場登記報到而未能揀樓的向隅客，可優先選購即將推售的I期單位。至於，新一期提供282伙，戶型涵蓋一房至三房，全數兩房及三房戶均享有海景。