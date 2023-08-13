陳永傑：新盤戰料維持數月　明年樓市或重拾升軌

今年上半年，一手新盤成交集中於新界區，屯門區有NOVO LAND及飛揚，元朗區有PARK YOHO系列，大埔白石角有University Hill，以及粉嶺區的ONE INNOVALE系列，全數錄得理想銷情，購買力源源不絕。

踏入下半年，一手新盤戰線移至九龍市區，紅磡的必嘉坊系列第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH及油塘的親海駅，已先後於上月底及本月初公布首批單位的售價，訂價低於市場預期，驚喜十足，而且提供不同的置業優惠，各有特色，務求搶盡市場購買力，新盤減價潮已經開始，而且成功突圍。上周初率先作首輪開售的BAKER CIRCLE‧GREENWICH，銷情報捷，吸引一批分支家庭客及居屋客捧場，發展商亦打鐵趁熱，加推新一批單位應市，而新盤票王親海駅上周亦開售，更是即日沽清。

新盤激烈競爭下，樓價調整加快，買家可以趁低吸納，而且選擇大增，有機會用一房價購入兩房單位，甚至「市區樓 新界價」，提升居住環境，輕鬆置業，發展商亦可保持貨如輪轉，成功締造雙贏局面，料短期內發展商仍會保持低開策略吸客，買家受惠。

中原城市領先指數CCL今年首季錄逾7%升幅，惜樓市復常步伐未如理想，第二季樓價下調3%，估計第三季受新盤減價潮影響，二手樓價繼續受壓，第三季下調幅度或會抵銷首季升幅。至於第四季，相信要看美國息口走勢及香港經濟增長是否理想，才有定案。

事實上，市場普遍預計美國加息經已差不多見頂，紐約聯儲銀行行長威廉斯近日接受《紐約時報》訪問時更預料，不排除明年初開始減息。假如明年初真的減息，相信香港樓市會極速轉旺，樓價下年大有機會重拾升軌，新盤減價戰或只會維持數個月，有意置業的買家要把握機會。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑