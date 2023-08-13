汪敦敬：香港新局面　房屋問題正在解決...

時移世易，蛻變會帶來機會，當然會令部分既得利益者失去優勢。這本是平常事，大家應以平常心面對，而不應該面對轉變就向負面看，忽略了珍貴的機遇正在出現。

筆者認為，今日的香港，很多人忽略了社會在變化中除了帶來衝擊之外，亦有很多好的轉變。一直以來，香港的房屋問題難以解決，但是過去三年疫情加上中美磨合之下，我們發覺房屋問題已在解決之中。現時2百萬多元就可以買到單幢式的私樓，3百萬多元就可以買到未來鐵路站(南延綫)的物業，而商舖和寫字樓的租金近幾年拾級而下。

香港的失業率不斷減少的，最新香港通脹減至1.9%，香港M3達16.59萬億元，定期存款有8.5萬億元，過去18個月增加的定期已超過3萬億元！比全港住宅按揭貸款1.9萬億元更多！香港銀行體系整體的貸存比率只是68%！潛在現金流可說是多得可怕。社會的改變不單只對創業的人有利(即是成本減少)，對退休人士亦有更好的保障。現在銀行定期存款的息口是5%以上，小市民的按揭借貸息口是3.6%左右，雖然香港的經濟面對衝擊，但不需要擔心，因為轉變都是充滿挑戰，在努力之下是不愁沒有機會的，我們應該要樂觀去迎接未來。

祥益地產總裁 汪敦敬