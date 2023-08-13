綠能轉型大潮下　呢類發展中國家成大贏家？

外媒引述國際能源機構預測，2030年，全球電動汽車至少增長10倍至2.5億輛，加上太陽能電池及風力渦輪機需求增加，綠色能源轉型增加對南美金屬及礦物的需求。同時，當地生產穀物、咖啡及糖，亦帶動全球人口不斷增長。南美洲或成為本世紀的大宗商品霸主。

報道解釋，三大力量正在確立南美洲的大宗商品霸主地位。當中，綠色能源轉型令南美洲生產的金屬及礦物成為大贏家。目前，南美洲已供應全球逾三分之一的銅及5成白銀，前者用於風力渦輪機，後者是太陽能電池的組成部分。同時，南美洲肥沃土地生產眾多穀物、咖啡及糖。

南美洲的33個國家，有21個國家的逾半數出口收入來自大宗商品，主要出口礦產及食品，而非能源，能源僅於委內瑞拉及哥倫比亞佔主導地位。以往過度依賴大宗商品出口的問題，在綠色能源轉型中反而成為機遇。

綠色轉型的需求或比20世紀的石油、煤炭及鋼鐵繁榮更持久。一輛電動汽車的銅含量是燃油車的3至4倍。海上風電場安裝一兆瓦容量所需的稀有金屬，是燃氣發電廠的6倍。

同時，外媒料2050年全球人口將增長15億至97億，中產階級人數增一倍至60億。因為農地眾多及相對少的人口，南美是世界上最大的糧食淨出口國。提供全球6成大豆貿易量，中國進口大豆來餵4.5億頭豬。同時供應全球3成以上的玉米、牛肉、家禽及糖，料未來十年淨出口增長17%，達1,000億美元。