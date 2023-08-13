內地再優化外商投資環境 提6方面24條政策
2023年08月13日 18:45
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中國國務院印發《關於進一步優化外商投資環境，加大吸引外商投資力度的意見》。《意見》提出6個方面24條政策措施。
首先，提高利用外資質量。加大重點領域引進外資力度，發揮服務業擴大開放綜合試點示範引領帶動作用，拓寬吸引外資渠道，支持外商投資企業梯度轉移，完善外資項目建設推進機制。二，保障外商投資企業國民待遇。保障依法參與政府採購活動，支持依法平等參與標準制定工作，確保平等享受支持政策。三，持續加強外商投資保護。健全外商投資權益保護機制，強化知識產權行政保護，加大知識產權行政執法力度，規範涉外經貿政策法規制定。四，提高投資運營便利化水平。優化外商投資企業外籍員工停居留政策，探索便利化的數據跨境流動安全管理機制，統籌優化涉外商投資企業執法檢查，完善外商投資企業服務保障。五，加大財稅支持力度。強化外商投資促進資金保障，鼓勵外商投資企業境內再投資，落實外商投資企業相關稅收優惠政策，支持外商投資企業投資國家鼓勵發展領域。六，完善外商投資促進方式。健全引資工作機制，便利境外投資促進工作，拓展外商投資促進渠道，優化外商投資促進評價。