移民套現潮！珀麗灣兩房售498萬　呎價9449元

移民盤愈減愈平，馬灣珀麗灣同類兩房單位，減價至463萬元售出，該屋苑成交呎價再低於1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●利嘉閣劉信仁表示，長沙灣居屋凱樂苑C座高層4室，實用面積約394方呎，一房間隔，望海景，未補價第二市場開價530萬元，減價22萬元，白居二於3個月參觀約50個放盤後，終以508萬元購入，呎價約12,893元，帳面升值約85%。

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新界區

●美聯凌光盛稱，馬灣珀麗灣19座低層E室，實用面積約490方呎，兩房間隔，原業主移民賣樓，最新叫價498萬元，減至463萬元，呎售9,449元，屬同類型單位近年低位，新買家為區內年輕首置客。

●祥益盤嘉茵表示，屯門居屋兆禧苑C座中層6室，實用面積約415方呎，原業主增加議幅，累積減價17萬元，新買家原本亦居於同區，既方便搬遷又毋須重新適應環境，已補價自由市場以363萬元購入自住，呎價約8,747元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山銀湖‧天峰5座中層G室，實用面積約700方呎，三房間隔，享山景，放盤1個月，叫價1,070萬元，累減25萬元，以1,045萬元成交，呎價約14,929元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山夾屋雅景臺4座高層B室，實用面積約607方呎，三房間隔，議價後自由市場以708萬元易手，呎價約11,664元，新買家為用家。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山天宇海5A座低層C室，實用面積約772方呎，三房間隔，望海景，放盤半個月，獲買家洽購，零議價下以1,040萬元獲承接，呎價約13,472。

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