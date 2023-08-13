周末新盤錄654宗成交　創逾1年新高

油塘新盤大賣，沽清所推售的626個單位，帶挈月內新盤交投急增。連同其他樓盤計，周六及周日(12、13日)共錄約654宗一手成交，較對上一周僅9宗大幅增加，並成為自去年8月至今逾1年的同期新高。

●油塘親海駅新一期最快周內開價

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH周末錄13宗成交

●西南九龍維港滙II兩日沽2伙

●鰂魚涌THE HOLBORN一房兩日連沽6伙

●長沙灣睿峰兩房呎價約27,537元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，新近以1,374.1萬元沽出東翼16樓E室，為實用面積499方呎的兩房單位，呎價約27,537元。發展商表示，樓市交投平穩向上，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售84伙，套現金額近10億元，整個項目現累售273伙。

●啟德THE HENLEY II兩房戶售1,838.72萬元