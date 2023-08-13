周末新盤錄654宗成交 創逾1年新高
2023年08月13日 22:30
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油塘新盤大賣，沽清所推售的626個單位，帶挈月內新盤交投急增。連同其他樓盤計，周六及周日(12、13日)共錄約654宗一手成交，較對上一周僅9宗大幅增加，並成為自去年8月至今逾1年的同期新高。
●油塘親海駅新一期最快周內開價
長實集團(01113)的油塘親海駅II於周六(12日)推售626伙，並即日沽清後，在周日(13日)公布會緊接部署推出親海駅I，最快周內開價，將提供安排予向隅客優先揀樓。長實執行董事趙國雄表示，新一期涉及海景單位，估計價錢會稍為提高，相信就算呎價加價至1.6萬元，仍能震撼全港。長實營業經理陳詠慈指，新一期提供228伙，戶型涵蓋一房至三房，全數兩房及三房戶均享有海景。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH周末錄13宗成交
恒基地產(00012)的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周末兩日錄得13宗成交，共涉逾7,073.41萬元。最新成交包括11樓B室，實用面積387方呎兩房，成交價823.04萬元，呎價約21,267元。該盤開售至今，經過兩輪銷售，累沽約64伙。
●西南九龍維港滙II兩日沽2伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周六及周日共錄2宗成交，共涉逾6,430萬元。包括第6座27樓B室，為實用面積490方呎的兩房單位，成交價1,320.1萬元，呎價約26,941元。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房兩日連沽6伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周六及周日連沽6伙一房單位，成交價介乎590.82萬至641.02萬元，總成交金額逾3,661.47萬元。當中，B座11樓B6室的實用面積255方呎，成交價為607.39萬元，呎價約23,819元。
●長沙灣睿峰兩房呎價約27,537元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，新近以1,374.1萬元沽出東翼16樓E室，為實用面積499方呎的兩房單位，呎價約27,537元。發展商表示，樓市交投平穩向上，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售84伙，套現金額近10億元，整個項目現累售273伙。
●啟德THE HENLEY II兩房戶售1,838.72萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY II，以1,838.72萬元售出第1座30樓C室，實用面積542方呎，兩房連儲物房間隔，呎價約33,925元。