周樂樂：期待刺激市場政策　關注將出谷底行業

上周A股滬深兩市單邊下挫，所有指數大幅收跌，其中，上證指數、深證成指、創業板指分別收跌3.01%、3.82%、3.47%。申万一級行業中，31個行業悉數下跌，其中，跌幅較小的行業是石油石化(-0.56%)、煤炭(-0.73%)及交通運輸(-1.37%)，跌幅較大的行業是通信(-6.26%)、建築材料(-4.87%)及家用電器(-4.79%)。數據上看，市場成交量持續收縮，由於房地產、地方債務、經濟數據等負面消息傳出，市場悲觀情緒加重，交投意願低。

國內數據方面，國內7月貿易數據按美元計，出口按年下降2.1%至-14.5%，降幅超預期，主要原因是海外需求仍舊承壓，尚未修復。這與中美貿易戰與俄烏衝突帶來影響有關，一時難以提振，需要更多一帶一路戰略發展、穩外貿出口等政策。同時，M2按年增長10.7%，M1按年增長2.3%，但是7月份社融按年減少2703億元人民幣(下同)，新增人民幣貸款減少3498億元，新增人民幣存款減少1.17萬億，反映內需承壓，雖然貨幣供應增加，但信貸需求不足，貨幣乘數降低，出現貨幣政策失靈的情況。另外，7月CPI按年由上月持平轉為下降0.3%，通縮憂慮增大；PPI按年由上月的-5.4%收窄至-4.4%，由於國內外市場需求總體偏弱制約商品漲價，PPI按年讀數短期內暫無法轉正。國內經濟形勢相對嚴峻，需要更大更多刺激政策，尤其是貨幣政策將強化與財政政策等協同發力，經濟有望回升向好。還有，證監會重磅出台最新政策，允許滬市主板股票、基金和深市股票、基金等證券的申報數量要求由100股(份)的整數倍調整為100股(份)起、以1股(份)遞增，是本次完善交易制度的重要舉措。相信後續一系列政策將更好激發市場活力，提振投資者信心。認為政治局會議對「活躍」資本市場的政策定調，若重磅的政策落實，將利於A股估值抬升，政策友好階段的到來為A股帶來中期做多的窗口期。在中期趨勢的預期向好後，市場在底部附近的每一次回調都是布局機會。

外圍環境而言，7月美國CPI按年增3.2%，低於市場預期；核心CPI按年增4.7%，前值增4.8%，市場預期增4.7%。7月美國總體通脹小幅回升，但低於市場預期，核心通脹仍處在降溫階段。其中，二手車等商品價格明顯下降，住房價格漲幅延續，指向美國通脹壓力在韌性中逐步放緩。結合近期非農數據持續降溫，市場預計9月後不再加息，本輪加息周期有望結束。但考慮到美國經濟「軟着陸」預期逐步兌現，通脹的相對韌性使得年內降息空間有限，高利率環境仍將持續，美元指數仍處在高位。筆者認為，市場利率上限將維持在高位一段時間，這不僅壓制風險資產估值，還影響企業的業績前景，因此需謹慎處於樂觀氛圍下的美股短期的調整。

展望後市，市場最大期待在於財政政策刺激落實到位，才能真正扭轉市場信心與趨勢。短期市場仍以結構性行情為主，期待政策落地。行業上，重點關注在政策刺激下行業走出低谷概率較大的行業，以及關注政策持續強刺激、技術創新、國產化替代的方向。

勝利證券副首席運營官 周樂樂