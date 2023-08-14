【未來銀行】恒生荔枝角商務理財中心　推動企業數碼轉型

內地與香港通關後的經濟活動逐漸復甦並帶來商機，企業致力透過引入數碼化的營運方案提升做生意的效率，以及積極拓展網上生意的版圖。恒生銀行最新在荔枝角新設商務理財中心，透過創新科技提供數碼方案和服務資訊，推動中小企數碼轉型。

恒生最新推出「未來銀行」服務理念，商業銀行預視到企業客戶，尤其是中小企的未來需要，在提供銀行及融資服務之餘，亦透過拓展企業方案推動中小企邁向數碼化。該行全新的商務理財中心夥拍多間初創公司，一站式提供適合中小企的數碼營商方案，當中涵蓋會計、HR管理、物流、支付匯款以至市場推廣服務等，以協助中小企提升營運效率。

為了貼近初創公司和中小企喜好，恒生商務理財中心更設立了元宇宙的空間體驗，讓其客戶透過創新渠道了解商業銀行服務之餘，一併體驗創新思維，包括開設網店示範和了解支持中小企創新的「InnoClub」平台資訊等。

該中心更引入人工智能AI服務大使以提升服務效率，由恒生商業智能助理BERI提供模擬真人發聲互動，快捷方便地解答客戶對商業銀行有關開戶、財富管理、貸款及貿易等服務問題。

為了便利與大灣區關連的香港公司使用銀行服務，恒生最近更擴闊網上遙距開立商業戶口服務，讓有內地人士為股東或董事的香港公司也可網上開戶，而且成為首家香港銀行為內地人士，提供商業銀行電子簽署服務，例如用作簽署貸款文件等。

近年中小企透過數碼轉型拓展生意已愈來愈普及，未來進一步透過不同的數碼方案，結合銀行產品和服務提升日常營運效率，更有望成為大趨勢。據了解，恒生正是預視到此需要，在荔枝角商務理財中心提供不同的數碼服務和方案，冀助該行的中小企客戶把握未來營商方向。