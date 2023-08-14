港股黑期低水220點　油價連升7周

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.03%，報102.88；港匯見7.817；離岸人民幣(CNH)報7.2609；美元兌日圓處144.87；歐元報1.0944，英鎊報1.2694。金價處1,913.31美元。布油報86.34美元，紐油報82.8美元。比特幣(Bitcoin)跌0.5%，報2.92萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水220點。

●道指上周五(11日)收報35,281點，升105點或0.3%；標指收報4,464點，跌4點或0.11%；納指收報13,644點，跌93點或0.68%。全周計，道指漲0.62%；標指與納指分別跌0.31%和1.9%，均為連續兩星期下跌。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,842點，跌233點。

●8月恒生指數夜期收報18,857點，跌232點，低水218點，成交23,740張。

●紐約期油上周五收報每桶83.19美元，升0.37美元或逾0.4%；倫敦布蘭特期油收報每桶86.81美元，升0.41美元或近0.5%。英美期油均連續7周上揚，創去年初以來，以單周計最長連升紀錄。

●紐約期金上周五收報每安士1,946.6美元，跌2.3美元或0.1%，全周累跌約1.5%。

●英國富時100指數上周五收報7,524點，跌94點或1.24%；德國DAX指數收報15,832點，跌164點或1.03%；法國CAC指數收報7,340點，跌93點或1.26%。

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