李偉傑：恒指萬八關有支持　京東績前點部署？

李指出，大市走勢要改善，必先寄望成交回升，他期望政府能聽取業界意見撤銷股票印花稅，減低交易成本，以提振港股。

至於內房板塊，若投資者有信心會好轉的話，可留意有國企背景，或沒有那麼多壞消息的個股，走勢上比較硬淨。