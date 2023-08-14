李偉傑：恒指萬八關有支持 京東績前點部署？
2023年08月14日 10:22
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李偉傑
港股周一(14日)向下，華盛證券經紀部董事李偉傑指內房危機繼續困擾大市，碧桂園(02007)旗下11隻境內債券由今日(14日)開市起停牌，加上人民幣弱，內地經濟復甦存在壓力，令恒指陷於整固格局，反彈乏力。他指參考7月該輪內房危機，恒指當時低位為18,500點，因此預料目前在18,000至18,500點有支持，上方阻力位則在19,300點。他又指，下周有多隻藍籌股公布業績，科技股或能助大市反彈。
李指出，大市走勢要改善，必先寄望成交回升，他期望政府能聽取業界意見撤銷股票印花稅，減低交易成本，以提振港股。
明日(15日)派成績表的藍籌有中華煤氣(00003)、萬洲國際(00288)及京東集團(09618)。李認為可留意京東業績是否好過預期，京東績前股價已調整，料再跌空間有限。他又指政策層面趨向正面，盈利前景可望改善，投資者可考慮部署。
東風集團(00489)發盈警，預期截至6月底止上半年的淨利潤按年下降75%到80%。去年上半年錄得股東應佔溢利55.29億元人民幣。李表示，東風雖然早幾年已開始做新能源車，但市場份額未如其他車企，定位相對尷尬，既然東風已發盈警，暫時無謂沾手，料股價在3元左右才有支持。
至於內房板塊，若投資者有信心會好轉的話，可留意有國企背景，或沒有那麼多壞消息的個股，走勢上比較硬淨。