譚仔母企Toridoll日本海外分部業務溢利升83%

譚仔國際指，截至2023年3月31日止財政年度首個季度的除稅後溢利包括約3,200萬港元的一次性政府補貼，而本期間則為零。剔除該等政府補貼的影響，與2023財政年度同期相比，期間的除稅後溢利增加約3,100萬港元，主要是由於香港業務表現改善，以及銀行存款市場利率較2023財政年度上升導致利息收入增加。

在經濟放緩、成本上漲及勞工短缺的背景下，香港餐飲業的整體環境仍充滿挑戰。有見及此，集團於本期間持續推出新產品、物有所值的食品產品及實施創新的市場營銷及推廣活動，以推動銷售。這些方面的努力促成了期間可比餐廳收入的按年增長，維持自2023財政年度第四季度開始的上升趨勢。

集團香港以外的業務表現較去年有所改善，原因是專注於提升銷售及營運效率。中國內地餐廳數目較2023財政年度同期增加，集團於本期間錄得銷售額按年增長。集團有效的成本控制亦有助減少於內地的虧損。然而，受內地不利的經濟環境及疲弱的消費意欲的阻礙，通關後的復甦較預期緩慢。由於整個行業缺乏人手，於新加坡的業務表現仍然低迷。