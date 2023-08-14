缺人問題嚴峻　近4成日企准做到70歲　港將步後塵？

日本人口老化問題嚴重，企業面對着人手短缺的窘境，為了紓解人力不足問題，企業趨向依賴老年工人來解決勞動力問題。日本媒體報道，去年近40%的企業讓員工工作至70歲或以上；當中，建築和零售行業65歲或以上的工人，佔勞動力超過10%。

報道引述厚生勞動省數據，截至2022年的10年間，制定僱傭70歲及以上員工計劃的公司比例增加逾倍至39%。同期，強制退休年齡為65歲或以上的企業比例上升了12個百分點，達到25%。

去年，日本勞動年齡人口佔總人口的59%，較2000年下降9個百分點。由於難以吸引外國工人，加上帶小孩的女性勞動力參與率增長停滯，企業僱主不得不依靠老年人來填補15歲至64歲員工數量的減少。

根據總務省的數據，去年所有就業人士中，65歲及以上的共639萬人，佔10.6%。部分行業勞動力短缺問題嚴重，老年工人的佔比例尤其高；交通運輸行業有30%的計程車和公車司機，年齡在65歲或以上。

值得關注的是，儘管工作需求不斷增長，但老年員工的工資並未上漲。厚生勞動省表示，截至2022年的十年間，65至69歲員工平均工資上漲6%，但70歲或以上員工平均工資下降9%。