【高盛推介】騰訊、阿里繼續回吐 資金積極吸納
2023年08月14日 13:09
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於本周三(16日)公布今年中期業績的騰訊，上周五跌約1.2%後今(14日)早繼續下跌，早段低見327.8港元後跌幅收窄，現報331.8元，跌約1.2%。市場料騰訊今年中期的非國際財務報告準則淨利潤介乎664.2億至709.75億元人民幣，按年上升23.7%至32.2%；收入介乎2,991.86億至3,039.82億元人民幣，按年升11%至12.8%，並將關注其整體宏觀環境、遊戲業績等。
阿里巴巴於上周四公布2024財年首財季業績後，上周五升約1.1%，今早回吐，最低見91.6元。現報91.9元，跌約3.6%，跌幅較大市深。阿里2024財年首財季純利達343.32億元人民幣，按年升51%；非公認會計準則淨利潤達449.22億元人民幣，按年增長48.5%，勝市場預期。及後有券商料市場將關注近期國內消費趨勢，阿里次財季表現等，並給予阿里「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周五獲資金轉向流入，有約1,360萬元，為當日最多資金流入個股相關資產。淡倉於上周四錄得約200萬元資金流入後，上周五資金轉向沽出。
阿里方面，好倉於上周一至上周四共錄得約7,600萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周三至上周五皆錄得資金流入，合共約350萬元。
觀察港股通資金流向，騰訊於上周五繼續獲北水買入，錄得約1.7億元資金淨買入。
騰訊購17302，行使價370元，2023年11月30日到期，實際槓桿9.1倍，貼價、高敏感度。
騰訊購17229，行使價381元，2023年11月3日到期，實際槓桿11.2倍，高槓桿、低面值。
投資者如看淡騰訊，可留意屬低面值的高槓桿騰訊沽(15526)。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.7倍，低面值、高槓桿。
阿里購18616，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。
阿里購15950，行使價110.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿5.0倍，低面值。
投資者如看淡阿里，可留意屬低面值的高槓桿阿里沽(17903)。
阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿6.3倍，低面值、高槓桿。
騰訊及阿里牛熊證條款：
騰訊牛65640，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率17.2倍。
騰訊牛64824，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率8.3倍。
騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率15.3倍。
阿里牛69129，收回價85元，行使價83.5元，換股比率100，槓桿比率10.8倍。
阿里牛69762，收回價82元，行使價80.5元，換股比率100，槓桿比率8.2倍。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率9.5倍。
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