經絡：7月新批按保宗數近4年低　下半年料續回落

經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，今年7月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為2,112宗及118.85億元，較6月份的2,847宗及160.71億元，減少735宗（25.8%）及41.86億元（26%），宗數及金額連跌4個月，宗數及金額同創自2019年10月份「林鄭plan」推出後，即45個月的新低。

7月份，新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,966宗及117.78億元，較6月份的2,341宗及124.95億元，減少375宗（16%）及7.17億元（5.7%），宗數及金額連升2個月回落；平均新取用按保貸款金額為599萬元，按月增加65萬元（12.2%）。

今年首7個月，新批出按保貸款宗數及金額為26,248宗及1,459.37億元，比去年同期的28,059宗及1,664.75億元，分別減少1,811宗（6.5%）及205.38億元（12.3%），宗數創近4年的首7個月新低，金額創近3年的首7個月新低。而今年首7月新取用按保貸款宗數及金額為11,312宗及631.85億元，比去年同期10,969宗及634.37億元，宗數增加343宗（3.1%），而金額則減少2.52億元（0.4%）。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自2019年「林鄭plan」及去年「波叔plan」推出後，更多首置買家透過按揭保險計劃上車，不過政府於上月初放寬銀行可承造按揭成數的上限，加上樓市交投持續疲弱，使按保宗數同受影響。近期二手交投繼續處於冰封狀態，一手新盤主導市場，但大部分買家傾向選用「建期」付款方法上會，使按揭數字未能即時反映，他料下半年按保數字將會逐步回落。