【高盛推介】比亞迪急挫落後大市　資金連日吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份上周五(11日)跌約1.9%，今(14日)早則於早段由250港元水平急挫，最低見232.2元的兩個月低位。現報234.7元，跌約7.8%，為跌幅最大的藍籌股之一。

據中國乘聯會數據顯示，今年首7個月乘用車市場累計零售達1,129.9萬輛，按年增長1.9%；同期新能源乘用車累計批發銷量達427.9萬輛，按年增長41.2%。此外，近期車企持續官宣促銷活動，乘聯會料車市促銷現象仍將持續存在。

觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周獲資金持續吸納，上周一至上周五皆錄得資金流入，合共約840萬元。淡倉於上周二及上周三共錄得約210萬元資金流入後，上周四及上周五獲資金轉向沽出。

比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿8.1倍，中期輕微價外、高敏感度、低街貨。

比迪購17815，行使價320.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.3倍，低面值、高槓桿。

比迪牛61770，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率13.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

比迪牛58786，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.9倍，低面值、高槓桿。

比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，市場上最高槓桿、最貼價。

其他汽車股認股證條款：

吉利購17988，行使價11.52元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.7倍。

長汽購17904，行使價10.3元，2024年2月21日到期，實際槓桿3.8倍。

小鵬購26314，行使價59.5元，2023年11月28日到期，實際槓桿3.3倍。

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