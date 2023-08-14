東莞經濟增長全省最差　咩原因令世界工廠黯然失色？

廣東省東莞市曾經是「世界工廠」，製造業冠絕全球。然而，受到產業鏈外移、手機產量萎縮及外貿減少的影響，今年上半年GDP增長率只有1.5%，淪為全省經濟最差的城市，也是全國倒數第二名，「世界工廠」的招牌已被打破 。

根據東莞市統計局數據，2023年上半年GDP為5,262.1億元人民幣(下同)，較去年同期微升1.5%，遠低於廣東省期內5%的增長率。若與全國城市比較，東莞上半年僅僅好過廈門排尾二，而中國城市上半年GDP平均增長5.5%。

內媒報道，以往全球每4部智能手機，就有1部是東莞製造；世界上每5部電腦，就有1部是在東莞製造；每5件羊毛衫，就有1件是在東莞生產。從東莞統計局公布的數據來看，近幾年東莞的主要產業下降趨勢非常明顯。以手機為例，東莞2019年的產量達到4.06億部，去年已下滑至只有1.97億部。

在外貿出口部分，今年上半年東莞市外貿進出口金額為6,186億元，較去年同期減少11.3%。當中，電腦、通信和其他電子設備等下降4.9%，電氣機械和器材製造業下降7.4%。

東莞的沉淪速度驚人，還在不遠的兩年前，即2021年的GDP才超越萬億元大關，是繼廣州、深圳、佛山之後，廣東省第4個GDP達到該水平的城市，也是全國第15個GDP破萬億、人口過千萬的「雙萬城市」。但在2022年增長開始放緩，去年全年GDP為1.1萬億元，按年僅增長0.6%，低於廣東省1.9%的平均水平。