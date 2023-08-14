油塘新盤首推50伙　入場費385.8萬　較同系首批溢價1.7%

由左起：郭子威、陳詠慈、趙國雄

長實執行董事趙國雄表示，新一期更臨海，計及景觀因素後，售價暫時未有調升，屬原價加推，該盤有機會本周末隨即展開銷售。

該集團營業部首席經理郭子威表示，今批售價可形容為「咪走雞」。

該集團營業經理陳詠慈指，首張價單包括20伙一房戶、20伙兩房戶及10伙三房戶，實用面積286至736方呎。今期項目首輪銷售時，會為日前親海駅II已遞交購樓意向登記而未能購入單位的向隅客，額外提供1%的折扣優惠。

連同該優惠計，一房至兩房戶設最高19%折扣，三房最高設20% 折扣，折實售價介乎385.8萬至1,181萬元，折實呎價由13,490至16,082元。按定價計，首張價單的單位市值約4.17億元。該盤於今日下午4時起收票。

首批入場單位為1座1樓J室，實用面積286方呎，折實呎價約13,490元。兩房入場戶為1座1樓C室，實用面積442方呎，折實售價660.2萬元，折實呎價約14,937元。三房入場戶為1座2樓E室，實用面積717方呎，折實售價1,030.3萬元，折實呎價約14,370元。

資料顯示，在本月初推出的親海駅II，首批132伙折實平均呎價約14,997元，為過去7年來九龍區新盤首批新低水平，並以「平爆價」震撼市場。