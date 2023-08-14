道期漲72點 日圓升至144.8
2023年08月14日 16:20
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美匯指數報102.82；港匯見7.8157；離岸人民幣(CNH)報7.2682；日圓兌美元日內一度跌穿145關，最新回升至144.81；歐元處1.0956；英鎊報1.2693。金價報1,914美元。油價偏軟，布油跌0.22%至86.6美元，紐油報83.05美元。比特幣企2.9萬美元。道指期貨升72點。
●恒生指數全日收報18,773點，跌301點或1.58%。國企指數收報6,423點，跌116點或1.79%；科技指數收報4,208點，跌64點或1.52%，主板成交1,041億港元。碧桂園收市挫18.36%，連跌第8日；碧桂園服務跌9.65%。https://rb.gy/jm3qh
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