【中國版雷曼？】傳中央派工作組檢查中植系

民營金融集團「中植系」的旗艦中融信託近日有理財產品逾期兑付引發廣泛關注，更被部分市場人士以「中國版雷曼」稱之。

消息指，國家金融監督管理總局原來早在上月已成立一個工作組去檢視中植系的風險，範疇包括負債餘額，並要求中融提交兌付計劃，以及有甚麼資產可以出售，避免流動性斷裂。暫時知道中融籌集的資金，接近一半被轉移至母公司及關連企業。

「中植系」問題浮上水面，緣於咸亨國際、金博股份、南都物業等多家上市公司本月先後刊發公吿，謂投資了中植系旗下信託產品被逾期兑付，存在本息無法全額收回的風險。

中融信託周一(14日)在其官方網站發聲明，提醒投資者警惕不法分子利用此事詐騙，可是仍未正面回應其逾期兑付等問題，僅說近期「有不法分子偽造公司公章、公函等文件，冒用公司名義，以公司無法繼續經營發送清退公吿、建立專項退還小組為客戶進行退返等形式，誘騙客户訪問非法網站、加入QQ群等實施詐騙」，這等與公司無關，且涉嫌偽造印章罪、詐騙罪等刑事犯罪，公司已向國家反詐中心進行舉報。

另外，網上還流傳着「中植系」逾期兑付後，上周四(9日)與投資者溝通的錄音，中植集團總部留守團隊的相關人員對情況做出説明，指原因在於國際形勢、政治經濟環境、房地產市場不景氣、首次公開招股(IPO)放緩等等，中植投資的一些項目逾期，造成了很大的壓力。

錄音又指，中植在7月份也進行了一些資產處理，包括融資，發行產品、加速清收回款，但效果不明顯，上月已經聘請畢馬威會計事務所審計財務情況、負債情況和資產情況，審計後就能得到兑付率，兑付率仍在核實中，預計不需要一年時間，「會很快公布的」。

然而，中植的資產非常龐雜，其中最大塊的是債權類資產，應收貸款達800億至1,300億元人民幣，「不保證一定能收回來」，其餘主要項目是一些給地產商融資的項目(比較是股權或債權)，以及一些土地和三、四線城市的地產。這些資產評估需時。