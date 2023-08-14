中植系恐成為「中國版雷曼」？　投行咁樣睇…

「中植系」是指內地大型綜合企業中植集團旗下多家從事金融業的公司，據報管理超過1萬億元人民幣(下同)的資產，這次出事的是其「戰略參股」的中融信托。

網上流傳中植上周向投資者稱，上月已聘請畢馬威會計事務所審計財務、負債和資產情況，之後就能得出投資產品的兌付率，預計不需要一年時間，問題是中植的資產非常龐雜，以債權類資產最大，應收貸款達800億至1,300億元，「不保證一定能收回來」，其餘多是給地產商的股權和債權融資，以及一些土地和三、四線城市的地產。這些資產評估需時，不排除要打折。

釀成2008年「雷曼爆煲」和金融海嘯的是2007年開始發酵的次按危機，即2000年代初美國人鹵莽批出的劣質按揭打包而成的證券，因為敍造按揭的「劣質」貸款人還不了錢而無法兌付。就投資產品底層資產有問題這個角度，中植逾期兌付有點雷同。

不過，市場動軏用「雷曼」稱這個那個危機，就要視乎金融機構有否和怎樣被火燒連環船，以及短期資金鏈會否因為市場恐慌而突然斷裂。

次按被打包成獲得高評級的按揭抵押證券(MBS)對外發售，次按業主漸變負資產且無力還錢，MBS價值一落千丈，中伏的金融機構蒙受龐大損失，巨型險企美國國際集團(AIG)未能兌付為MBS爆煲損失「包底」的債券抵押證券(CDO)，高槓桿且依賴短期融資的雷曼滿手劣質MBS沒有人願意接手，導致資金斷裂，連同AIG轟然倒下。

摩根大通估計，考慮到內地信托在內房和地方債的投資，80%地方政府融資平台(LGFV)恐無法還本，總值約2.8萬億元(或全國約13%)的信托資產違約風險上升，其違約會令民營內房債務雪上加霜，原因包括擔心他們不願或無法為內房的投資續期。

對於內地銀行來說，摩通指，風險在於一旦信托「落雨收遮」，內銀收到「國家任務」進場拯救內房項目，儘管暫時來看，這種機會仍低。

不管如何，消息指，國家金融監督管理總局原來早在上月已成立一個工作組去檢視中植系的風險，範疇包括負債餘額，並要求中融提交兌付計劃，以及有甚麼資產可以出售，避免流動性斷裂。暫時知道中融籌集的資金，接近一半被轉移至母公司及關連企業。