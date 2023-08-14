報告：中企上半年海外併購額創近10年新低

安永大中華區發布《2023年上半年中國海外投資概覽》報告顯示，2023年上半年中國全行業對外直接投資按年增長9.6%，達753.6億美元；海外併購活動持續低迷，宣布的交易金額為117.3億美元，為近10年同期新低，按年下降14%；拉丁美洲為本期宣布併購額最大的大洲。

安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示，今年以來，中國經濟社會已全面恢復常態化運行，上半年經濟增長5.5%3，基本符合預期，企業「走出去」動能也進一步增強，對外直接投資保持增長態勢。今年下半年即將舉辦的第三屆「一帶一路」國際高峰論壇、首屆中國國際供應鏈促進博覽會等活動也將進一步為中企的國際化發展提供交流合作平台。此外，近期中國政府發布意見稿，鼓勵民營企業拓展海外業務等。安永認為這必將為民營企業大膽「走出去」提供更多信心和保障，隨着中國經濟繼續向好發展，今年下半年中企「走出去」有望提速。然而，出海企業也需警惕一些外部環境的挑戰，如國際市場需求持續放緩，全球經濟復甦弱於預期，外國直接投資審查趨嚴的趨勢仍在持續，以及人民幣近期波動較大也需加強關注匯率風險等。

資料顯示，2023年上半年中國全行業對外直接投資中，非金融類對外直接投資622.9億美元，按年增長14.8%。對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資115.7億美元，按年增長15.4%，佔同期總額的18.6%，主要投向東盟、阿聯酋、哈薩克和俄羅斯等國家和地區。

2023年上半年，中企宣布的海外併購總額僅為117.3億美元，按年下降14%。上半年宣布的交易數量為224宗，按年下降13%；二季度宣布的交易宗數環比大幅下降33%，為近年來單季新低。