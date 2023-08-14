馬鞍山泓碧一房戶揸4年損手25萬離場

樓市蝕讓買賣持續湧現，馬鞍山泓碧一房戶減價40萬元易手，原業主持貨4年帳面虧損約25萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原吳國豪表示，紅磡灣中心K座中層4室，實用面積約411方呎，兩房間隔，開價590萬元，大減90萬元或15%，以500萬元成交，呎價約12,165元。

●世紀21家天下黎振傑指出，旺角居屋海富苑海寧閣高層7室，實用面積約426方呎，以438萬元未補價第二市場價易手，呎價約10,282元。

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新界區

●中原黎宗文指出，沙田第一城本月暫錄4宗成交，較上月同期下跌50%，屋苑39座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，去年開價約580萬元，累減至451萬元易手，呎價約15,880元。原業主於2016年以350萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約101萬元，升值約28.9%。

●中原曾展鵬表示，沙田及大圍區本月暫錄約15宗二手成交，按月跌約4成多，其中沙田花園城剛錄8月首宗成交，該盤2期雅翠苑高層連天台戶，實用面積約329方呎，一房間隔，去年放盤叫價約650萬元，累減222萬元，減至428萬元易手，呎價約13,009元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山本月暫錄約27宗二手成交，對比上月同期跌約15%，其中泓碧錄本月首宗成交，屋苑2座低層H室，實用面積約315方呎，一房間隔，開價約560萬元，議價後以520萬元易手，呎價約16,508元。原業主於2019年以545萬元購入單位，持貨4年帳面蝕讓約25萬元，貶值約4.6%。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山居屋錦英苑B座低層6室，實用面積約554方呎，三房間隔望山景，放盤4個月，叫價460萬元，減價30萬元，以430萬元已補價自由市場價成交，呎價約7,762元。

●世紀21奇豐陳偉康指出，粉嶺中心C座低層1室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價630萬元，終以515萬元成交，呎價約11,004元。

●利嘉閣梁偉傑指出，元朗寶豐大廈低層C室，實用面積約205方呎，平台約356方呎，開放式間隔，累減15萬元，以263萬元易手，呎價約12,829元。

●中原曾日昇表示，葵涌寶星中心A座低層5室，實用面積約282方呎，兩房間隔享開揚樓景，今年1月開價360萬元，最後減至325萬元沽出，呎價約11,525元，較開價低近1成。

●中原曹嘉華稱，東涌區本月錄得10宗二手買賣成交，較上月同期增加67%，映灣園佔5宗最多，該盤10座極高層C室，實用面積約565方呎，兩房間隔，上月初以740萬元放盤，累減84萬元，獲外籍用家以656萬元承接，呎價約11,611元。

●中原關偉豪指出，將軍澳日出康城緻藍天5座左翼中低層B室，實用面積約961方呎，四房間隔享海景，開價1,500萬元，減至1,268萬元易手，減幅達15%，呎價約13,195元。緻藍天本月暫錄2宗成交，平均實用呎價約13,370元。

●香港置業唐榮花稱，將軍澳夾屋叠翠軒4座高層C室，實用面積約477方呎，兩房間隔，開價638萬元，放盤約1個月後獲外區客洽詢，議價後以580萬元自由市場價易手，呎價約12,159元。

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