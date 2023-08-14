美股偏軟　恒指夜期低水213點

美國經濟前景充滿未知數，市場仍在觀望接下來物價及經濟增長的表現。道指周一早段跌24點，報35,256點；標指跌6點，報4,457點；以科技股為主的納指跌31點，報13,612點。港股夜期報18,561點，跌168點，低水213點。

Northern Trust財富管理投資總監Katie Nixon指出，近期大宗商品價格的上漲，以及預期接下來房地產市場的反彈，都可能會導致通脹表現反覆，物價回復平穩的道路也不會像設想中般順利。迄今為止，大部分通脹回落的進展都發生在供應方面，幾乎沒有看到需求大幅下降的證據。

即使她同意經濟衰退是可以避免，但認為通脹將變得更具黏性，並導致利率長期高企。在經濟能夠「軟着陸」、通脹為頑固持續的假設下，風險資產的上升空間有限。因為「市場很容易失望」，尤其是在2024年盈利前景變得更加清晰的情況下，更高的投入成本、將價格上漲轉嫁給最終消費者的能力減弱，這些因素都會影響到企業盈利，甚至可能導致經營槓桿收縮。

企業消息方面，在美股上市的小牛電動公布截至6月30日止季度業績，收入按年升0.14%至8.28億元人民幣，淨虧損190.5萬元人民幣，按年由盈轉虧。該公司股價早段挫9.26%。

直播平台鬥魚公布，上季收入按年跌24.05%至13.92億元人民幣；純利684.8萬元人民幣，由虧轉盈；經調整純利大增近一倍至6,137.9萬元人民幣。

美國鋼材公司Cleveland-Cliffs宣布，其對美國鋼鐵公司(United States Steel Corp.)提出的72.5億美元收購要約遭到拒絕，該方案的出價相當於每股32.53美元，較上周五收市溢價約43%。Cleveland-Cliffs股價早段曾升1%，美國鋼鐵股價則曾升23.64%。