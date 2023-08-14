油塘新盤極速開價 將軍澳項目突擊上樓書
2023年08月14日 22:04
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一手市場氣氛升溫，油塘新盤極速開價，部署推出新一期鎖住客源，首批50伙折實平均呎價約15,250元，發展商更特別為向隅客提供額外折扣。另一方面，將軍澳日出康城新期數項目突擊上樓書，有望短期內開價。
●油塘親海駅I首張價單50伙 一房入場約386萬元起
長實集團(01113)旗下的油塘親海駅I，周一(14日)公布首張價單提供50伙，折實平均呎價約15,250元，較同系列親海駅II於本月初推出的首批高約1.7%。長實執行董事趙國雄表示，新一期更臨海，屬原價加推，有機會本周末隨即展開銷售。首張價單包括20伙一房戶、20伙兩房戶及10伙三房戶，實用面積286至736方呎，折實售價介乎385.8萬至1,181萬元，折實呎價由13,490至16,082元。
●將軍澳日出康城凱柏峰III突擊上樓書
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，周一(14日)傍晚突擊上載樓書，有機會短期內公布首張價單。信和置業執行董事田兆源表示，今期項目提供644伙單位，戶型多元化，當中主打市場最受歡迎的一房及兩房單位，並首次推出開放式單位。樓書顯示，今期為1座樓高57層的住宅大樓，並劃分為第3A座及3B座，戶型涵蓋開放式戶至三房間隔。實用面積由283至978方呎。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房售628萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周一(14日)以628.97萬元沽出19樓B5室，實用面積255方呎一房，呎價24,665元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房呎價約14,769元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，售出第6A座2樓C2室，實用面積 418方呎兩房，成交價617.33萬元，呎價約14,769元。
●屯門掃管笏恆大·珺瓏灣第1期單日沽兩伙
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門掃管笏恆大·珺瓏灣第1期，周一(14日)連沽兩伙，共涉2,094萬元。其中，1A座20樓A室為實用面積798方呎的三房單位，成交價1,138萬元，呎價約14,261元。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH一房呎價約20,298元
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，最新售出19樓K室，為實用面積264方呎的一房單位，成交價535.86萬元，呎價約20,298元。