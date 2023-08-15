東方日報B1：內房再唔救 樓市有排愁
2023年08月15日 00:03
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多家內房企業接連出事，已衝擊市場信心。
內地最新的經濟數據疲弱，支撐經濟重要支柱之一的房地產業再爆風暴，令市場擔心內地經濟陷入迷失困境！被視為「模範開發商」碧桂園(02007)上周引爆的債務危機愈演愈烈，日前公布有11隻境內債自周一(14日)起停牌，開市後股價迅即被「洗倉」，午後愈跌愈低，最多曾跌19.38%，收市則報0.8元，跌18.36%。有內地經濟學家呼籲，協助碧桂園及龍湖集團(00960)等優質民營房企，守住金融風險和民生底線，並指一旦碧桂園倒下，將衝擊市場信心。
債務危機嚴重打擊市場對碧桂園前景的信任，投行摩根士丹利預期，碧桂園下半年將有大批債務到期，包括19億美元離岸債，以及144億美元在岸債，該企已出現流動性迅速惡化的信號，故將其評級降至「減持」，目標價大劈69%至0.75元；又指在各種不利因素疊加下，將令該企的資產價值及流動性持續惡化，預料嚴重虧損的情況需要長時間才有望修復。
評級機構穆迪認為，內房的債務問題持續不斷，短期而言可能會令潛在準置業者迴避民營房企，轉向國有房企，甚至可能迴避房地產市場；又指碧桂園擁有較大規模業務的地區房價亦可能面臨壓力。
另外，內媒報道，龍湖集團(00960)境內子公司已將17億元(人民幣‧下同)的款項，撥入「18龍湖04」債券兌付專戶，目前龍湖年內境內到期債務僅餘11月到期的1.19億元。據報，龍湖明年1月到期的153億港元銀團貸款已提前償還72億港元。
重量級民營房企中國恒大(03333)及碧桂園先後出事，所謂「火燒連環船」，其他房企亦不斷敲響盈警「鐘聲」，就連具國資背景的遠洋集團(03377)發盈警指，預期截至今年6月止半年，將錄得虧損170億至200億元，按年虧損擴大，原因包括物業項目減值撥備增加；同具國資背景的中國金茂(00817)亦發盈警，預計同期盈利按年下跌約八成。
大摩估計中央將會再「出招」穩經濟，包括在一線和二線城市降低首付比例和抵押貸款利率、採取貨幣寬鬆政策包括降息和降準等，亦有機會宣布授予金融科技公司牌照、允許具敏感數據的企業恢復海外上市，並預期在今年秋季時會公布解決地方債務系統性風險方案。
另外，民營金融集團中植系的旗艦中融信託近日有理財產品逾期兌付引發關注，消息指國家金融監督管理總局早在上月已成立一個工作組去檢視中植系的風險，而中融信託周一在其官方網站發聲明，但並無就事件作正面回應。受多項負面消息影響，內地股市走勢反覆，滬綜指收市下跌0.34%，收報3,178點，深成指和深圳創業板指數亦分別下跌0.5%和1.02%。全日成交僅約7,420億元，外資透過滬股通及港股通淨賣出近47億元。