東方日報B1：內房再唔救　樓市有排愁

債務危機嚴重打擊市場對碧桂園前景的信任，投行摩根士丹利預期，碧桂園下半年將有大批債務到期，包括19億美元離岸債，以及144億美元在岸債，該企已出現流動性迅速惡化的信號，故將其評級降至「減持」，目標價大劈69%至0.75元；又指在各種不利因素疊加下，將令該企的資產價值及流動性持續惡化，預料嚴重虧損的情況需要長時間才有望修復。

評級機構穆迪認為，內房的債務問題持續不斷，短期而言可能會令潛在準置業者迴避民營房企，轉向國有房企，甚至可能迴避房地產市場；又指碧桂園擁有較大規模業務的地區房價亦可能面臨壓力。

大摩估計中央將會再「出招」穩經濟，包括在一線和二線城市降低首付比例和抵押貸款利率、採取貨幣寬鬆政策包括降息和降準等，亦有機會宣布授予金融科技公司牌照、允許具敏感數據的企業恢復海外上市，並預期在今年秋季時會公布解決地方債務系統性風險方案。

另外，民營金融集團中植系的旗艦中融信託近日有理財產品逾期兌付引發關注，消息指國家金融監督管理總局早在上月已成立一個工作組去檢視中植系的風險，而中融信託周一在其官方網站發聲明，但並無就事件作正面回應。受多項負面消息影響，內地股市走勢反覆，滬綜指收市下跌0.34%，收報3,178點，深成指和深圳創業板指數亦分別下跌0.5%和1.02%。全日成交僅約7,420億元，外資透過滬股通及港股通淨賣出近47億元。