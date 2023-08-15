印尼極端氣候礙產量　咖啡恐漲價

厄爾尼諾現象造成極端氣候，嚴重影響全球糧食產出。繼大米供應響警，全球第4大咖啡生產國嘅印尼，今年先有水災，致令其咖啡產量將降至10多年來的最低水平，如今氣候預測迎面而來將有大旱，一旦咖啡產量進一步失收，在供應減少之下，或令全球咖啡價格將再展升勢。

數據顯示，印尼是僅次於巴西、越南和哥倫比亞後，全球第4大咖啡生產國，每年平均產量約為70萬噸，約佔全球咖啡產量的9%。外媒引述荷蘭合作銀行（Rabobank）農產品市場研究主管Carlos Mera表示，根據預測厄爾尼諾現象天氣將導致印尼在今年底和明年初出現乾旱，如果預測成真，印尼的咖啡產量可能會在明、後年進一步下降。

今年首5個月，印尼經歷暴雨襲擊，龐大的雨水量令花朵在漿果形成之前就掉落，進而衝擊咖啡產量降低。以羅布斯塔咖啡豆聞名世界的印尼楠榜島，據當地業者稱，期間咖啡供應量按年降約25%，引發了恐慌性購買；美國農業部數據則估計，今、明兩年印尼的咖啡產量料為970萬袋（每袋60公斤），低於一年前的1,185萬袋，亦是2011至2012年以來的最低水平。

另一方面，中國本月初取消對原產於澳洲的進口大麥徵收懲罰性關稅，據報貿易商已訂購至少4船澳洲大麥，將在9月至10月發運。

此外，內地商務部公布，今起對原產於台灣地區的進口聚碳酸酯，採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。其中，對台灣化學纖維股份及台灣出光石油化學股份徵收16.9%的保證金比率；奇美實業股份和奇菱科技股份徵收17%，其他台灣公司22.4%。